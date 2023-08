India: in viaggio verso Delhi statua che ornerà la sede del G20

Mentre nella capitale indiana sono in corso gli ultimi preparativi per ricevere i partecipanti al Summit del G20 dall'8 al 10 settembre, è partito oggi il viaggio, da Swamimalai, in Tamil Nadu, a Delhi, della statua che accoglierà capi di stato e delegati all'ingresso della sede dell'incontro, nel quartiere fieristico.

Commissionata lo scorso febbraio dal ministro alla Cultura, l'opera, in bronzo, riproduce la famosa statuetta, nello stile Chola, del dio Shiva che danza, una delle creazioni più rappresentative della cultura del sud del Paese.

Realizzata con la tecnica della cera persa, la statua pesa 19 tonnellate e ha una altezza di 6 metri e 70cm, escluso il piedistallo; ed è il più alto esemplare sinora esistente al mondo del dio danzante.

Gli artisti che l'hanno forgiata, esponenti di una delle famiglie che tramandano la tradizione secolare della scuola Chola, si sono dichiarati orgogliosi del lavoro, e 'quasi dispiaciuti di vederlo partire'.

Accompagnato da un'imponente scorta di polizia, il dio danzante attraverserà l'India da sud a nord con un trasporto speciale ed impiegherà almeno tre giorni per coprire i 2500 km da Swamimalai a Delhi.

In attesa dell'arrivo del dio, elefanti con la proboscide alzata sono già all'ingresso dell'aeroporto, nelle rotonde del centro ci sono leoni ruggenti e gruppi di cavalli 'in corsa', tutti rigorosamente in marmo, mentre centinaia di giardinieri continuano a piantare fioriere attorno alle fontane e lungo i marciapiedi.



