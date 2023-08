Incontro Xi-Modi a margine del vertice dei Brics in Sudafrica

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto mercoledì un incontro con il premier indiano Narendra Modi a margine del vertice dei Brics, in Sudafrica, in quello che è stato il loro primo contatto diretto dal G20 di novembre 2022 a Bali, in Indonesia, nel mezzo delle aspre tensioni territoriali sul confine himalayano.

Lo ha riferito un portavoce del ministero degli Esteri cinese, dopo che ieri, alla fine della conferenza stampa dei leader a Johannesburg, Xi è Modi si sono fermati brevemente a parlare. L'incontro di mercoledì è avvenuto su richiesta della parte indiana, secondo il portavoce, ed è servita ad avere "uno scambio di opinioni sincero e approfondito sulle attuali relazioni Cina-India e su altre questioni di interesse comune", ha riportato la Xinhua.

Xi ha sottolineato che il miglioramento dei rapporti bilaterali serve gli interessi comuni dei due Paesi e dei due popoli e favorisce anche la pace, la stabilità e lo sviluppo del mondo e della regione. Le due parti "dovrebbero tenere a mente gli interessi generali delle loro relazioni bilaterali e gestire adeguatamente la questione dei confini in modo da salvaguardare congiuntamente la pace e la tranquillità nella regione di confine", ha concluso il leader cinese.



