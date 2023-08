- SEUL, 24 AGO - Più di 10 persone sono state arrestate mentre cercavano di entrare nell'ambasciata giapponese a Seul in segno di protesta contro la decisione di Tokyo di riversare in mare l'acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima: lo ha reso noto la polizia all'agenzia di stampa Afp. "Più di 10 persone sono state arrestate per aver tentato di fare irruzione nell'ambasciata", ha dichiarato un agente di polizia.



