India: 12 morti per frana, a Shimla è ancora allarme piogge

Nuovo allarme rosso nello stato indiano dell'Himachal Pradesh, dove ieri almeno 12 persone hanno perso la vita in una frana e oltre 400 strade sono state dichiarate inagibili per l'intensità delle piogge monsoniche.

L'ufficio meteorologico ha previsto anche per oggi "piogge estremanente intense" in quasi tutti i distretti dello stato subhimalayano, compresa la capitale Shimla.

Questa mattina un gruppo di edifici è crollato nel distretto di Kullu, a pochi chilometri da Shimla: nell'incidente non ci sono state vittime, perché l'area era stata evacuata dalle autorità nei giorni scorsi.

Un impressionante video dell'agenzia di stampa Pti mostra gli edifici, costruiti sul fianco di una collina, mentre si accartocciano gli uni sugli altri.



