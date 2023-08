Corea Sud, 'Tokyo rilasci dati trasparenti su Fukushima'

Il premier sudcoreano Han Duck-soo ha invitato il Giappone a divulgare "in modo trasparente" le informazioni sullo scarico di acqua contaminata dal disastrato impianto nucleare di Fukushima nei prossimi 30 anni, il tempo stimato per il rilascio di oltre 1,3 milioni di tonnellate di liquidi contaminati per il raffreddamento dei reattori danneggiati.

Han, in una nota diffusa dopo l'avvio delle operazioni di rilascio, ha rimarcato che Seul "spera e sollecita ancora una volta il governo giapponese a divulgare informazioni in modo trasparente e responsabile sul processo di scarico dell'acqua che continuerà nei prossimi 30 anni".



