Al via i test per il viadotto più alto del Vietnam

Sono terminati i lavori di costruzione del viadotto di Mong Sen, il più alto del Vietnam, lungo la superstrada che collega la capitale Hanoi a Sapa, una delle località turistiche più importanti del paese, come riferisce Vietnam Express.

Situato nelle montagne settentrionali, nella provincia di Lao Cai, il viadotto è stato aperto al traffico in via sperimentale per i veicoli di peso inferiore alle 20 tonnellate.

A quattro corsie, lungo 612 metri e largo 14, iniziato nel gennaio 2021, è costato 19,8 milioni di dollari e consentirà, una volta aperto a pieno regime, di evitare un tratto di una trentina di chilometri particolarmente soggetto a frane e smottamenti.



