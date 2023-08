India, muore a 89 anni Bijuli, l'elefante più vecchio del paese

È morto a 89 anni Bijuli Prasad l'elefante in cattività più anziano di tutta l'India.

Il veterano dei pachidermi del subcontinente ha trascorso gran parte della sua esistenza nella piantagione di tè Williamson Magor nello stato dell'Assam, di cui era la mascotte e dove era venerato come figura di riferimento.

Bijuli si era conquistato una vasta notorietà per la grinta con cui si era battuto ripetutamente contro i cacciatori, e per l'abilità con cui svolgeva le sue funzioni di "giardiniere", pulendo il sottobosco della piantagione. Dal 2018 era stato messo a riposo e trasferito in una piantagione vicina.

Nel 1940, ancora cucciolo, era stato prelevato in una foresta per essere venduto, pochi anni dopo, al proprietario della piantagione.

La notizia della morte di Bijuli ha colpito i social indiani, anche perché normalmente gli elefanti asiatici non superano i 65/70 anni.



