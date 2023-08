Hong Kong, 'subito tagli a import alimentare da Giappone'

Il governatore di Hong Kong, John Lee, ha ordinato al suo governo di applicare "immediatamente" tagli all'import alcuni prodotti alimentari giapponesi in seguito alla decisione di Tokyo di iniziare giovedì le procedure di riversamento in mare dell'acqua radioattiva dell'impianto nucleare di Fukushima. "La sicurezza alimentare e la salute pubblica a Hong Kong sono le massime priorità del governo di Hong Kong", ha scritto Lee su Facebook.

"Ho immediatamente incaricato... i dipartimenti governativi competenti di attivare le misure di controllo delle importazioni per proteggere la sicurezza alimentare e la salute pubblica a Hong Kong".



