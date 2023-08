È l'indiano R Praggu il nuovo numero 2 degli scacchi mondiali

Ha compiuto diciotto anni lo scorso dieci agosto R Praggnanandhaa, la nuova star degli scacchi mondiali, noto in patria con l'abbreviativo di Praggu.

Il ragazzo ha battuto ieri alla World Cup di Baku il numero 2 mondiale, l'italo-statunitense Fabiano Caruana, e si è così aggiudicato un appuntamento storico, la prossima sfida da sogno con il campione Magnus Carlsen, probabilmente nel 2024.

Praggu, originario di Chennai, capitale dello stato meridionale del Tamil Nadu, è il secondo indiano a raggiungere la posizione, dopo Viswanathan Anand; ed è il terzo giocatore più giovane della storia degli scacchi a qualificarsi per la categoria Candidati, dopo Bobby Fischer, nel 1959 e Magnus Carlsen, nel 2007, entrambi allora sedicenni.

La sua passione per la scacchiera, ha raccontato ai media indiani che lo esaltano come un eroe nazionale, "risale a quando aveva appena quattro anni; gli scacchi sono stati un amore a prima vista, che mi ha regalato grandi gioie"



