Pakistan: arrestata una attivista per i diritti umani

La polizia di Islamabad ha arrestato l'attivista per i diritti umani Imaan Zainab Mazari-Hazir e l'ex parlamentare Ali Wazir per "interferenza negli affari di stato, organizzazione di un sit-in e resistenza", dopo essersi mobilitati contro le sparizioni forzate in Pakistan, secondo Geo Tv.

"Entrambi gli imputati erano ricercati per le indagini. Tutti i procedimenti saranno condotti in conformità con la legge", ha detto la polizia della capitale, senza fornire ulteriori dettagli sulle accuse. Poco prima, la stessa Imaan Mazari ha scritto su X di "persone sconosciute" che hanno saltato il cancello di casa sua e portato via le telecamere di sicurezza.

Due giorni fa, i due arrestati hanno partecipato a una manifestazione pubblica organizzata da nazionalisti pashtun che criticano il potente apparato militare del Paese, condannando le molestie contro i pashtun e chiedendo il ritorno delle persone scomparse. "Le persone in uniforme (dell'esercito) sono coinvolte dietro gli episodi di terrorismo nel Paese", ha denunciato Imaan Mazari dal palco.



