Thailandia: ex premier in autoesilio tornerà in patria martedì

L'ex primo ministro thailandese, Thaksin Shinawatra, in esilio auto-imposto dal 2008 per sfuggire a una condanna per corruzione, tornerà in patria il prossimo martedì. Lo ha annunciato oggi sui social media la figlia Paetongtarn Shinawatra, che è tra i leader del partito di famiglia Puea Thai, probabile cardine della prossima coalizione di governo. "Martedì 22 agosto, alle 9, sarò all'aeroporto Don Meuang per accogliere mio padre Thaksin", ha scritto Paetongtarn.

Il ritorno di Thaksin, 74 anni, in patria è ventilato da mesi, e in passato alcune presunte tempistiche sono state poi posticipate. La data annunciata ora è la stessa in cui il candidato premier del Puea Thai, il magnate immobiliare Srettha Thavisin, potrebbe essere eletto dal Parlamento a Camere riunite.

Nelle ultime settimane, il Puea Thai è uscito dalla coalizione con il partito vincitore delle elezioni dello scorso maggio, il movimento riformista Move Forward, dopo il veto del Senato - nominato dalla precedente giunta militare e difensore dell'establishment conservatore - a un governo che includesse il Move Forward, considerato ostile alla monarchia e all'esercito.

Una coalizione alternativa, emersa negli ultimi giorni, includerebbe attorno al Puea Thai alcuni partiti parte del governo uscente, in una curiosa coabitazione tra i conservatori monarchici e Thaksin, che per due decenni è stato la loro nemesi. Thaksin in teoria dovrebbe scontare 10 anni di reclusione, ma è probabile che abbia deciso di ritornare dopo aver ottenuto garanzie di poter beneficiare di una nuova legge che concede ai condannati ultrasettantenni di scontare la pena agli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA