Putin a Kim Jong Un, 'rafforziamo la nostra collaborazione'

(ANSA-AFP) - MOSCA, 15 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato una più stretta cooperazione con Pyongyang in un messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano Kim Jong Un nel 'Giorno della Liberazione', riferisce il Cremlino.

"Sono fiducioso che continueremo a rafforzare la cooperazione bilaterale in tutti i campi a beneficio dei nostri popoli e nell'interesse di migliorare la stabilità e la sicurezza nella penisola coreana e nella regione del nord-est asiatico in generale", ha detto Putin, fa sapere il Cremlino. (ANSA-AFP).



