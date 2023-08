Cina, da domani ciclo di manovre militari vicino a Taiwan

L'Amministrazione per la sicurezza marittima dello Zhejiang ha annunciato un ciclo di esercitazioni militari cinesi al largo della costa provinciale poco a nord di Taiwan dalle 12 di domani, disponendo il bando al transito in quattro aree fino alle 16 del 14 agosto. Le manovre avranno inizio nel giorno della partenza del vicepresidente taiwanese William Lai per la visita in Paraguay, con doppio scalo negli Usa. In risposta, il ministero della Difesa di Taipei ha assicurato che le forze armate dell'isola "monitoreranno da vicino la situazione intorno allo Stretto di Taiwan e continueranno a salvaguardare la sicurezza nazionale".



