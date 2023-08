Cina, -8,1% import dalla Russia, primo calo in due anni

L'import cinese dalla Russia cala a luglio dell'8,1% su base annua, a 9,2 miliardi di dollari, dal +15,7% di giugno. In base ai dati delle Dogane cinesi, è il primo calo mensile in circa due anni, con gli acquisti di petrolio, carbone e altri beni da parte di Pechino in costante rialzo dall'aggressione di Mosca all'Ucraina. L'export verso la Russia sale del 52% (da +90,9% a giugno), a 10,28 miliardi: a gennaio-luglio le spedizioni verso Mosca sono state solo il 3% del dato totale cinese. L'interscambio bilaterale scende a 19,49 miliardi dai 20,83 miliardi di dollari di giugno, il dato più alto dall'inizio della guerra in Ucraina.



