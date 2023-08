Chef spagnolo figlio di un vip confessa omicidio in Thailandia

Il caso ha fatto il giro della stampa spagnola nelle ultime ore, lasciando in molti di stucco: si tratta della vicenda in cui è coinvolto il 29enne Daniel Sancho, chef e figlio del noto attore Rodolfo Sancho, arrestato in Thailandia con l'accusa di aver ucciso il 44enne medico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, un suo amico, facendone poi a pezzi il corpo.

In dichiarazioni all'agenzia di stampa Efe, dopo l'arresto avvenuto sull'isola di Koh Phangan, lo stesso Daniel Sancho ha confessato il crimine. "Sono colpevole, ma io ero ostaggio di Edwin", ha detto.

L'omicidio sarebbe avvenuto mercoledì 2 agosto. Sancho è stato messo a disposizione della giustizia thailandese: ipoteticamente rischia addirittura la pena di morte, anche se, secondo diversi media, è più probabile che venga condannato all'ergastolo o comunque a una lunga pena di carcere.

In un comunicato, il padre Rodolfo Sancho, 48enne attore noto in particolare per partecipazioni in serie tv, ha chiesto "massimo rispetto" per suo figlio e per la loro famiglia.

Un accordo tra Spagna e Thailandia rende possibile che un condannato nel Paese asiatico con cittadinanza iberica possa essere rimpatriato per scontare la pena inflitta. Ma i tempi di un eventuale processo a Sancho, ora in carcere preventivo, possono essere lunghi.



