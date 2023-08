Al via l'evacuazione degli scout dal raduno in Corea del Sud

Più di 1.000 autobus hanno iniziato ad evacuare gli scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile arrivo di una tempesta tropicale. Lo scrive la Bbc, precisando che elicotteri e auto della polizia stanno scortando gli autobus dal campo. La minaccia della tempesta arriva pochi giorni dopo che centinaia di persone che partecipavano al campo hanno sofferto di colpi di calore o altri disturbi legati alle temperature estreme. Il presidente della Corea del Sud ha interrotto le sue vacanze per seguire il caso.

I gruppi scout del Regno Unito, di Singapore e degli Stati Uniti hanno lasciato l'evento in anticipo, con il gruppo britannico che ha parlato della scarsa igiene e della qualità del cibo tra le ragioni della loro partenza. La maggior parte degli scout rimanenti verrà traghettata dal campo a 128 siti in otto province e città intorno a Seul, ha precisato il ministro degli interni Lee Sang-min.



