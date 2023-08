India: morta Dhatri, un ghepardo femmina emigrata dall'Africa

Ancora una morte tra i venti ghepardi "importati" in India dal Sudafrica e dalla Namibia in due spettacolari operazioni di ricollocazione dei grandi felini dal continente africano al subcontinente indiano lo scorso autunno.

L'animale di cui è stata annunciata oggi la morte, una femmina, si trovava nel Parco Nazionale di Kuno: era stata battezzata Dhatri, era una delle due femmine superstiti del gruppo. Dhatri e assieme all'altro esemplare chiamato Nirva, si aggirava liberamente nel parco. E' il nono ghepardo morto in India: sei erano adulti del gruppo emigrato, altri tre erano cuccioli nati in cattività da una madre trasferita.

I responsabili di Kuno fanno sapere che tutti gli altri ghepardi, che vivono adesso in aree delimitate, vengono costantemente controllati e sono in buona salute.

I ghepardi, i felini più veloce della terra, sono stati dichiarati estinti in India da oltre 50 anni: il progetto di riportarli nel Paese è stato fortemente caldeggiato dal premier Modi. I primi ghepardi sono arrivati in India lo scorso settembre, in coincidenza con il suo compleanno.



