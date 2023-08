Birmania: Suu Kyi ha ottenuto una grazia parziale

I media statali birmani hanno precisato successivamente che Aung San Suu Kyi ha ottenuto una grazia parziale.

La leader birmana era stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse tra cui corruzione, possesso di walkie-talkie illegali e mancato rispetto delle restrizioni anti Covid. La grazia riguarda cinque delle 19 condanne a suo carico e non è chiaro per il momento se porterà al suo rilascio.

Suu Kyi non è mai stata vista dal grande pubblico da quando è stata arrestata dopo il colpo di Stato dell'1 febbraio 2021: la sua immagine è apparsa solo in alcune foto di bassa qualità scattate dai media statali in un'aula di tribunale a Naypyidaw, la capitale costruita nella giungla dall'esercito.

Il colpo di Stato ha fatto sprofondare il Paese del Sud-Est asiatico in un conflitto che, secondo le Nazioni Unite, ha causato più di un milione di sfollati. La scorsa settimana la premio Nobel è stata trasferita dalla sua cella in un edificio governativo, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del suo Partito.

La Birmania concede spesso l'amnistia a migliaia di prigionieri per commemorare le feste buddiste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA