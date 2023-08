Account Barbie scherza su atomica, le scuse della Warner a Tokyo

La Warner Bros si è scusata con la popolazione giapponese dopo che un account ufficiale di Barbie Movie ha risposto in modo ironico ad alcuni meme postati dai suoi follower in cui si faceva ironia sulla bomba atomica, fenomeno diventato virale in seguito all'uscita in contemporanea negli Usa del film sulla celebre bambola e di Oppenheimer, colossal che racconta la storia dell'inventore dell'arma nucleare. Lo riporta la Bbc.

Ad esempio, un'immagine postata dagli utenti mostrava Margot Robbie, attrice protagonista di Barbie, con un'acconciatura a fungo che richiamava quello della bomba nucleare. L'account ufficiale di Barbie Movie ha risposto: "Questo Ken è uno stilista". In un'altra, veniva rappresentato Cillian Murphy, che interpreta il padre dell'atomica Robert Oppenheimer, mentre porta Margot Robbie sulle spalle attraverso una città in fiamme.

L'account ufficiale del film Barbie ha risposto: "Sarà un'estate da ricordare".

L'uscita di Barbie è prevista per l'11 agosto in Giappone, cinque giorni dopo il 78/o anniversario dell'attacco con l'atomica su Hiroshima. In una dichiarazione pubblicata sul profilo della Warner Bros giapponese, l'azienda ha affermato che è "estremamente deplorevole che l'account ufficiale della sede americana del film 'Barbie' abbia reagito ai post sui social media dei fan di 'Barbenheimer'" (questa la crasi dei titoli dei due film). Il giorno dopo la sede centrale statunitense ha dichiarato alla Bbc il suo rammarico per quanto accaduto, offrendo "scuse sincere".



