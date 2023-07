India, '1.113.000 donne scomparse dal 2019 al 2021'

Secondo i dati del National Crime Records Bureau, resi noti oggi dal governo indiano al Parlamento, nel periodo dal 2019 al 2021 sono scomparse nel paese 1.113.000 tra donne e ragazze sotto i 18 anni.

Gli stati in vetta alla classifica sono il Madhya Pradesh, che ha contato oltre 200mila denunce di donne "missing", seguito dal Bengala Occidentale, dove le denunce sono state quasi 192mila, e dal Maharashtra.

Il governo ha informato il Parlamento sulle iniziative intraprese per la tutela della sicurezza delle donne in tutto il paese, incluso l'inasprimento delle pene sui crimini sessuali, che dal 2018 prevede la pena di morte nel caso di violenza su ragazze sotto i dodici anni, e la conclusione delle indagini entro due mesi dalla denuncia.



