Talebani danno fuoco agli strumenti musicali, 'sono immorali'

I talebani hanno fatto un falò, dando fuoco a strumenti e attrezzature musicali confiscati nella provincia di Herat, ribadendo che la musica "è immorale".

"Promuovere la musica provoca corruzione morale e suonarla porterà i giovani a smarrirsi", ha detto Aziz al-Rahman al-Muhajir, capo del dipartimento di Herat del Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio.

Da quando hanno preso il potere nell'agosto 2021, le autorità talebane hanno costantemente imposto leggi e regolamenti che riflettono la loro visione austera dell'Islam, incluso il divieto di suonare musica in pubblico.

Il falò ha mandato in fumo attrezzature musicali per un valore di centinaia di dollari, in gran parte raccolte nelle sale per matrimoni della città, tra chitarre, strumenti a corda, un armonium e una tabla, un tipo di tamburo, oltre ad amplificatori e altoparlanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA