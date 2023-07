Kim riceve ministro della Difesa russo, 'sviluppare relazioni'

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha incontrato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu a Pyongyang, hanno riferito oggi i media statali.

È il primo ospite straniero ufficiale del leader nordcoreano dall'inizio della pandemia di Covid-19, con il Paese asiatico che celebra l'anniversario della guerra di Corea. L'incontro "è un'importante opportunità per sviluppare le relazioni strategiche e tradizionali tra Corea del Nord e Russia, come richiesto dal nuovo secolo", ha affermato l'Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna).

Kim ha avuto "un colloquio amichevole" con Shoigu, che ha consegnato a Kim "una lettera autografa" del presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferito dalla Kcna. La Russia, storico alleato della Corea del Nord, è una delle poche nazioni con cui Pyongyang mantiene relazioni amichevoli. "Ricordando con profonda emozione la storia della profonda amicizia Rpdc-Russia", Kim e Shoigu hanno discusso "questioni di reciproco interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale, regionale e internazionale", ha affermato l'agenzia di stampa nordcoreana. Kim e Shoigu hanno anche visitato un'esposizione di equipaggiamenti militari in cui al ministro russo sono state mostrate "armi e attrezzature di nuovo tipo", ha aggiunto la Kcna.



