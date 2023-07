Taiwan simula invasione cinese, esercitazione all'aeroporto

L'aeroporto internazionale di Taoyuan, a Taiwan, è stato oggi teatro di una simulazione di una possibile invasione cinese, che ha temporaneamente sospeso il traffico commerciale, mentre l'esercito ha testato un'operazione anti-annessione.

L'esercitazione, segnala la Cnn, è stata programmata per testare il coordinamento intersettoriale dell'esercito taiwanese e le capacità di risposta alle emergenze durante un'invasione simulata, come ha spiegato alla vigilia il ministero della Difesa nazionale.

L'operazione anti-sbarco militare alla porta internazionale più trafficata di Taiwan è durata in tutto trenta minuti, durante i quali elicotteri dell'esercito e soldati con elmetti rossi sono atterrati sulla pista e simulato lo spiegamento di truppe nemiche sull'asfalto, una sparatoria con la polizia aeroportuale, e attacchi mentre i vigili del fuoco spegnevano incendi simulati.

L'esercitazione è la prima di questo tipo nello scalo inaugurato nel 1979.



