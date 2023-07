Pakistan: vandalizzato tempio Ahmadiyya a Karachi

In un ennesimo gesto contro la Jamaat Ahmadiyya, un movimento musulmano osteggiato dagli integralisti, oggi è stato vandalizzato un suo luogo di culto a Karachi, in Pakistan.

Secondo un portavoce di JA, una decina di uomini sono entrati nel tempio, hanno distrutto i minareti con martelli e hanno disegnato graffiti offensivi sui muri.

"Questo è l'undicesimo attacco a un luogo di culto ahmadi quest'anno", ha detto all'ANSA Amir Mahmood, portavoce della Jamaat, aggiungendo che nonostante un'ondata di attacchi ai centri ahmadi a Karachi, il governo non ha fatto nulla per proteggerli.

Secondo Mahmood, il governo non è riuscito a garantire sicurezza ai luoghi di culto ahmadi, in chiara violazione della legge del Paese.

Mirza Ghulam Ahmed fondò Jama'at Ahmadiyya, nel subcontinente nel XIX secolo. Il parlamento pakistano ha dichiarato Ahmadi non musulmani nel 1973; gruppi musulmani estremisti attaccano continuamente i musulmani ahmadi per la loro fede.



