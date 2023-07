Missione cinese di alto livello a Pyongyang

Il funzionario del Partito Comunista Cinese Li Hongzhong, che fa parte del comitato politico centrale del partito e detiene una posizione di leadership nell'organo superiore del Parlamento, guiderà una delegazione a Pyongyang questa settimana. Lo ha reso noto Hu Zhaoming, portavoce del Dipartimento di collegamento internazionale del Comitato centrale, citato dalla Cnn. Si tratta della visita cinese a più alto livello dallo scoppio della pandemia di coronavirus.

Li parteciperà alle cerimonie che segnano il 70/mo anniversario dell'accordo di armistizio che pose fine alla guerra di Corea e la sua visita arriva - è stato sottolineato - su invito della Corea del Nord.

"La visita sarà significativa per ciò che dice sul sostegno di Pechino alla Corea del Nord e sulla volontà di Pyongyang di allentare le restrizioni ai confini dell'era della pandemia", ha affermato Leif-Eric Easley, professore di studi internazionali alla Ewha Womans University di Seul.

L'annuncio della missione cinese in Corea del Nord segue quello di Mosca che invierà a Pyongyang, dal 25 al 27 luglio, il suo ministro della Difesa, Serghei Shoigu, per "contribuire a rafforzare le relazioni tra i due Paesi".



