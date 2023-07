Gas lacrimogeni contro rifugiati Rohingya, muore bimba di 5 mesi

Una neonata di cinque mesi è morta dopo che le forze indiane hanno sparato gas lacrimogeni contro i rifugiati Rohingya che cercavano di fuggire da un centro di detenzione dove erano rinchiusi da più di due anni.

I video - inviati agli attivisti Rohingya dai detenuti del carcere di Hiranagar, attualmente utilizzato come centro di detenzione - sembrano mostrare donne e uomini tra nuvole di gas lacrimogeno, riporta The Guardian.

Circa 270 Rohingya detenuti nel centro, nel territorio amministrato dagli Stati indiani di Jammu e Kashmir, sono in sciopero della fame da aprile per protestare contro la loro detenzione. La Rohingya Human Rights Initiative, che si batte per i membri della minoranza musulmana birmana che vive in India, ha affermato che la neonata non è riuscita a ricevere cure, dopo aver inalato il gas.

Il direttore del gruppo, Sabber Kyaw Min, ha affermato che i Rohingya stanno affrontando una crescente ostilità in India, dove sono soggetti a discorsi di odio e intimidazioni da parte delle autorità in vista delle elezioni del prossimo anno. Altri 200 rifugiati Rohingya sono stati detenuti ieri nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, secondo le fonti citate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA