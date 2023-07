India, interrotte le ricerche dei dispersi dopo la slavina

Interrotti in India gli ultimi sforzi per recuperare possibili sopravvissuti della slavina mortale che quattro giorni fa ha travolto il villaggio di Irshalwadi nello stato del Maharashtra.

Mentre sono sessanta le persone considerate disperse, 27 corpi senza vita sono stati estratti dal fango che ha cancellato la piccola comunità.

Le operazioni di recupero sono state rese difficilissime dalla pioggia insistente e dall'asprezza del terreno, aggravati dalla forte pendenza delle pendici della montagna di Irshalgad lungo le quali sorgeva il villaggio. Le autorità locali hanno fatto sapere che la decisione di sospendere le ricerche è stata presa per non mettere a rischio l'incolumità dei soccorritori, che per raggiungere le case dovevano rimuovere a mano il fango e risalire a piedi per almeno due ore



