Il cantante britannico Matty Healy ha attaccato le leggi anti-Lgbt in vigore in Malesia nel corso dell'esibizione della sua band The 1975 al Good Vibes Festival che è stato poi cancellato. Healy durante la sua performance ha anche baciato il bassista Ross MacDonald. Poi la band è stata costretta ad abbandonare il palco. L'omosessualità è illegale in Malesia ed è punibile con 20 anni di carcere. Lo riporta la Bbc.





