Pakistan: 112 morti per piogge monsoniche da inizio stagione

Il bilancio dei morti delle piogge monsoniche di quest'anno in Pakistan è salito a 112, mentre sono 185 le persone rimaste ferite. Lo ha reso noto oggi l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma), precisando che nelle ultime 24 ore due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia in tutto il Paese.

Tra il 15 giugno e il 20 luglio, almeno 112 persone sono morte con 57 decessi segnalati nella sola provincia orientale del Punjab. La capitale federale Islamabad e la regione Khyber Pakhtunkhwa (KP) hanno riportato rispettivamente 10 e 13 morti.

Secondo le statistiche dell'Autorità nazionale per la gestione dei disastri, le piogge monsoniche hanno danneggiato 154 case. Dal 25 giugno, le piogge monsoniche hanno ucciso anche 186 animali.



