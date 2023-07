Vietnam: Talim più debole, passa a depressione tropicale

Talim, la prima tempesta della stagione che ha colpito il Vietnam settentrionale al confine con la Cina, si è indebolita in una depressione tropicale, come riferito dal quotidiano Vietnam Plus.

Secondo il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idro-metereologiche, almeno per i prossimi due giorni rimane alta l'allerta per le forti piogge nelle regioni del nord-est e centro-settentrionali del paese, tra cui anche la capitale Hanoi.

Le precipitazioni si prevedono essere tra i 100 e i 200 mm, e, in alcune zone, superiori a 300 mm, e possono essere causa di inondazioni urbane oltre a rappresentare un alto rischio di inondazioni improvvise e frane nelle zone montuose.

Significativamente inferiori al precedente avviso, invece, la regione del delta del Fiume Rosso e la provincia centrale di Thanh Hoa, con precipitazioni tra i 50-100 mm.

Riaperti prima del previsto gli aeroporti settentrionali di Noi Bai, Van Don e Cat Bi.



