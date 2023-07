Atlete molestate in India, libero su cauzione capo federazione

Un tribunale di Delhi ha concesso la libertà su cauzione all'ex presidente della federazione nazionale di lotta Brij Bhushan Sharan Singh, che il 7 luglio scorso, al termine di una lunga indagine, è stato incriminato per presunto stalking e molestie sessuali ripetute nei confronti di alcune atlete. Per questi tipi di accuse il codice penale indiano prevede l'arresto preventivo, che, grazie alla decisione, è stato risparmiato a Singh, che è anche parlamentare del Bjp, il partito al governo in India, in attesa della discussione sul caso, che si terrà il 20 luglio.

Oltre a Singh, la polizia ha incriminato anche il suo collaboratore e segretario della federazione sportiva Vinod Tomar. I due rinvii a giudizio hanno messo la parola fine al primo capitolo della lunga battaglia delle atlete, che da gennaio di quest'anno hanno denunciato pubblicamente i comportamenti e le molestie subiti dai due, chiedendo che venissero rimossi dagli incarichi e processati.

Il momento più difficile per le atlete, tra cui alcune vincitrici di medaglie d'oro e argenti alle Olimpiadi e ai Giochi Asiatici, è stato a fine maggio, quando le sportive, che da oltre un mese presidiavano a Delhi un sit-in nei dintorni della sede del Parlamento per chiedere che le loro denunce venissero ascoltate, vennero disperse dalla polizia con modi abbastanza brutali.



