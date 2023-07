Almeno 13 morti per le piogge monsoniche in Pakistan

Almeno 13 persone sono morte per la forte pioggia monsonica che ha colpito Islamabad questa mattina. Secondo la polizia, 12 persone sono morte per il crollo di un muro di un ponte in costruzione nei pressi della zona di Golra Mor di Islamabad. Le vittime erano operai che avevano allestito una tenda sotto il muro del ponte. Quattro operai sono stati salvati vivi dalle macerie.

Nel frattempo, una bambina di 11 anni è morta per il crollo delle pareti della sua casa a causa delle forti piogge in un sobborgo di Islamabad.

Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) del Pakistan, almeno 99 persone sono morte e altre 175 sono rimaste ferite in incidenti legati ai monsoni tra il 25 giugno e il 18 luglio.

In questo periodo le piogge monsoniche hanno danneggiato anche 130 case (di cui 113 parzialmente danneggiate e 17 completamente danneggiate). Le piogge monsoniche hanno anche ucciso 170 capi di bestiame in tutto il Paese.

Il dipartimento meteorologico pakistano ha previsto un aumento delle piogge durante le prossime 24 ore in diverse parti del paese.



