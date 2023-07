Vietnam: Fiera internazionale su lavorazione pelle e scarpe

Si è concluso da poco a Ho Chi Minh City il principale evento internazionale in Vietnam nell'ambito delle tecnologie per la lavorazione della pelle, della concia e delle calzature, a cui l'Italia ha partecipato con 10 aziende rappresentative dei tre comparti, riunite in un padiglione organizzato da Ice-Agenzia in collaborazione con Assomac - l'Associazione Nazionale dei costruttori italiani di tecnologie per calzature, pelletteria e conceria.

Il Vietnam, come riporta il comunicato stampa inviato dagli organizzatori, è il terzo produttore mondiale e secondo al mondo per l'esportazione di calzature, ed è uno dei principali mercati di riferimento per le aziende del settore, di forte interesse per la tecnologia italiana dell'industria delle pelli.

Il settore italiano delle macchine per lavorazione delle pelli attualmente ha un valore di 3,9 milioni di dollari per le macchine per conceria, 1,1 milioni per le macchine per calzature, 1,3 milioni per le macchine per pelletteria, e 3 milioni per i pezzi di ricambio.



