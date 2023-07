Pakistan: 9 feriti in attacco suicida a Peshawar

Almeno nove persone, tra cui sei agenti di sicurezza, sono rimaste ferite in una attentato suicida: un uomo ha fatto esplodere la sua auto carica di esplosivo vicino ai veicoli delle forze armate nella città nord-occidentale di Peshawar in Pakistan.

"Un'esplosione suicida è avvenuta vicino ai veicoli di un convoglio dei Corpi di frontiera", ha confermato l'ufficiale di polizia Waqas Rafiq. Due veicoli delle Guardie di frontiera sono stati danneggiati nell'attacco. "Parti del corpo dell'attentatore suicida sono state raccolte sul luogo dell' esplosione", ha aggiunto Rafiq.

I funzionari della polizia e dei soccorsi hanno confermato che l'esplosione ha causato ferite a sei Guardie di frontiera e a tre civili. Due dei feriti sono in condizioni critiche. Sono stati trasferiti tutti in un ospedale militare a Peshawar Poco dopo, Jamaat ul Ahrar (JuA), un gruppo scissionista di Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. "Rivendichiamo la responsabilità dell'attentato suicida a Peshawar", ha detto all'ANSA un comandante della JuA, che ha chiesto l'anonimato.

Un gruppo di combattenti dissidenti del TTP ha formato JuA nell'agosto 2014. JuA si è riunita con TTP nell'agosto 2020. Al momento, JuA fa parte di TTP ma opera in modo indipendente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA