Ministro degli Esteri cinese sparito dalle scene dal 25 giugno

Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang non compare in pubblico da tre settimane, un'assenza decisamente molto prolungata anche tenendo conto del periodo di intensa attività diplomatica a Pechino nelle ultime settimane: la circostanza sta scatenando diverse speculazioni nel Paese, di solito noto per la sua opacità politica. Lo scrive la Cnn.

Il capo della diplomazia cinese è stato visto in pubblico l'ultima volta il 25 giugno, dopo aver incontrato nella capitale funzionari dello Sri Lanka, del Vietnam e della Russia. Qin tra l'altro avrebbe dovuto incontrare il capo della politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell all'inizio del mese a Pechino, ma l'incontro è stato rimandato dopo che la Cina ha informato l'Ue che le date non erano "più possibili" solo due giorni prima dell'arrivo di Borrell, previsto per il 5 luglio.

Qin non si è nemmeno presentato alla riunione annuale dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) della scorsa settimana in Indonesia. Al suo posto ha partecipato il diplomatico di punta Wang Yi.

Secondo la Reuters, martedì scorso un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato in un regolare briefing che Qin non ha potuto partecipare alla riunione dell'Asean "per motivi di salute". Una risposta che tuttavia non compariva nella trascrizione ufficiale del briefing pubblicata successivamente sul sito web del ministero.

Nella sua ultima apparizione pubblica, si è visto un Qin sorridente camminare fianco a fianco con il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko, volato a Pechino per incontrare i funzionari cinesi dopo la rivolta fallita del gruppo mercenario Wagner.



