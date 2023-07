Giappone: delfini attaccano bagnanti a 5 metri dal litorale

Altri due attacchi di delfini ai bagnanti in Giappone nel giro di poche ore e a seguito di analoghi incidenti accaduti in passato lasciano perplesse le autorità locali. È accaduto nella prefettura di Fukui, a nord ovest di Tokyo, secondo quanto riferisce la stampa locale, dove un uomo di circa 60 anni ha riportato tre o quattro costole rotte e morsi alle mani dopo che un delfino si è scagliato contro di lui colpendolo mentre nuotava in una spiaggia a circa cinque metri dal litorale. Un testimone ha allertato la polizia nelle prime ore del mattino per segnalare l'incidente nella località di Suishohama. La stessa mattina un uomo sui 40 anni era stato morso da un delfino sul braccio sinistro. La polizia ha affermato di aver già ricevuto almeno sei segnalazioni dall'inizio della stagione di attacchi di delfini all'uomo, e le autorità hanno esortato le persone ad esercitare la massima cautela, evitando di entrare in acqua alla presenza dei mammiferi. Simili incidenti si sono verificati anche l'anno scorso nella stessa area.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA