Usa, non saremmo sorpresi se Kim effettuasse un nuovo test nucleare

Gli Stati Uniti "non sarebbero sorpresi" se la Corea del Nord effettuasse un nuovo test nucleare dopo il recente test sui missili balistici intercontinentali. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan. "Da tempo sono preoccupato che la Corea del Nord conduca quello che sarebbe il suo settimo test nucleare", ha affermato Sullivan in un'intervista diffusa oggi alla catena Cbs. "Non vedo alcuna indicazione che ciò accadrà presto", ha aggiunto Sullivan. "Ma non sarebbe una sorpresa se la Corea del Nord conducesse un altro test nucleare relativo alla sua capacità di missili balistici intercontinentali", ha continuato.

La Corea del Nord ha annunciato giovedì di aver testato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido (Icbm) sotto la supervisione dello stesso leader Kim Jong Un. Il missile, un Hwasong-18 che sarebbe stato utilizzato solo una volta, ad aprile, ha percorso 1.001 km a un'altitudine massima di 6.648 km prima di schiantarsi nel Mar del Giappone.



