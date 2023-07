Alluvioni e frane in Corea del Sud, bilancio dei morti sale a 37

Almeno 37 persone sono morte e altre 9 risultano disperse in Corea del Sud dopo le forti piogge e le alluvioni. I soccorritori che lavorano per raggiungere i veicoli intrappolati in un tunnel allagato vicino alla città sudcoreana di Cheongiu hanno recuperato oggi nove corpi, facendo così salire il bilancio delle vittime. Lo scrive la Bbc, precisando che al momento non è chiaro quante persone siano ancora intrappolate nel tunnel, ma si pensa che 15 veicoli siano sommersi.

Diversi media locali hanno riferito che poche ore prima della tragedia l'ufficio di controllo delle piene del fiume aveva emesso un avviso sui livelli allarmanti dell'acqua, mentre le immagini aeree delle aree colpite mostrano la presenza di uno strato spesso fango che permette la vista delle sole cime dei tetti. Migliaia di persone sono state colpite dagli ordini di evacuazione emessi da vari governi locali e il primo ministro Han Duck-soo ha chiesto ai militari di aiutare con i soccorsi.





