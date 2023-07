Allerta per i colpi di calore in Giappone e in Cina

La morsa del calo che sta attanagliando l'emisfero settentrionale del globo, a partire dall'Europa e dal continente nordamericano, non concede tregua neanche in Asia.

Il Giappone ha emesso oggi un'allerta per i colpi di calore per decine di milioni di abitanti che vivono in 20 delle 47 prefetture del Paese, colpito da temperature a livelli record. A Tokyo, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 36°C, "andare in giro è diventato estenuante", ha affermato una turista francese. Il Paese sta anche affrontando piogge torrenziali che nei giorni scorsi hanno causato la morte di almeno 8 persone, tra cui un uomo ritrovato senza vita in un'auto allagata.

Allerta anche in Cina. I servizi meteorologici hanno emesso diversi messaggi di preallarme, prevedendo temperature che possono raggiungere i 45°C nella regione parzialmente desertica dello Xinjiang, e i 39°C nella regione meridionale del Guangxi.





