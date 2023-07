Thailandia: Pita pronto al ritiro in caso di seconda bocciatura

Il candidato progressista Pita Limjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio in Thailandia con il partito riformista 'Move Forward', ha annunciato che ritirerà la sua candidatura alla carica di primo ministro se perderà il nuovo voto previsto per mercoledì in Parlamento, dopo che giovedì i legislatori hanno respinto il suo primo tentativo di candidatura.

"Se è chiaro che il partito Move Forward non ha davvero la possibilità di formare il governo, sono pronto a dare una possibilità alla Thailandia lasciando che il partito che ha il secondo maggior numero di voti... sia quello a formare la coalizione", ha detto Pita in un discorso video pubblicato sui social media.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA