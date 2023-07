Talebani chiudono ong svedesi dopo il rogo del Corano

Numerosi afghani, molti dei quali in situazione di disabilità, hanno inscenato oggi a Mazar-e-Sharif in Afghanistan un raduno di protesta per contestare la decisione presa dai talebani di sospendere tutte le attività delle organizzazioni svedesi nel paese in risposta al recente rogo del Corano a Stoccolma. L'annuncio ha lasciato a bocca aperta il personale del Comitato svedese per l'Afghanistan, un'organizzazione svedese non governativa che fornisce istruzione e strutture mediche a migliaia di persone in tutto il paese. Lo scrivono i media internazionali.



