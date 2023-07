- BANGKOK, 13 LUG - Il Parlamento thailandese ha bocciato la candidatura a premier di Pita Limjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative con il partito riformista 'Move Forward'.

Mentre lo scrutinio è ancora è in corso, riferisce l'Afp, è diventato impossibile per Pita ottenere i 375 voti necessari per essere designato a causa dell'opposizione o dell'astensione dei senatori nominati dall'esercito.



