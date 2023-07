India: monsone fa altri 7 morti, piove sul deserto del Rajasthan

(ANSA) - NEW DELHI, 11 LUG - Le forti precipitazioni causate da un monsone estivo più intenso del solito continuano a flagellare il nord dell'India, coinvolgendo in particolare gli stati di New Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu e Kashmir e Uttarakhand, dove allagamenti, crolli e slavine hanno gravemente danneggiato le infrastrutture. Almeno sette persone hanno perso la vita nelle ultime ore, aggiungendosi alle 37 vittime già conteggiate fino a ieri.

In Uttarakhand, dove l'India Meteorological Department ha lanciato allerte "arancio" e "rosse" in numerosi distretti, prevedendo altre serie difficoltà per le prossime 24 ore, il fiume Jummagad ha travolto il ponte ed è crollato un ponte sull'autostrada che porta al confine col Tibet, lasciando isolati e del tutto privi di contatti almeno dodici villaggi.

A Delhi, dove le scuole sono rimaste chiuse anche oggi, è sotto costante osservazione il fiume Yamuna, che ieri sera ha superato, in anticipo su quanto previsto, il livello di esondazione dei 206 metri: le autorità della capitale stanno facendo evacuare alcune migliaia di persone che risiedono lungo il fiume.

Numerosi tratti delle autostrade nazionali, invasi dall'acqua, sono stati chiusi negli stati del Punjab e Haryana, a nord di Delhi.

Anche in Rajsthan, stato occidentale il cui territorio è in gran parte desertico, e affetto da perenne siccità, sono state registrate precipitazioni particolarmente intense. (ANSA).