Ft, Xi ha ammonito Putin su attacco nucleare in Ucraina

(ANSA) - PECHINO, 05 LUG - Il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia l'omologo russo Vladimir Putin contro un attacco nucleare in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, dando conto del fatto che "i funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo a fare marcia indietro rispetto alle velate minacce atomiche".

Xi, indicando che Pechino nutre preoccupazioni per la guerra della Russia contro Kiev anche se offre un tacito sostegno a Mosca - secondo funzionari occidentali e cinesi -, ha consegnato il suo messaggio durante la visita di stato fatta a Mosca lo scorso marzo. (ANSA).