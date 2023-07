Giappone: maltempo, un morto e almeno un disperso

(ANSA) - TOKYO, 01 LUG - Una persona morta e almeno un disperso è il bilancio delle forti piogge che hanno colpito diverse parti del Giappone centro occidentale, con le autorità costrette a emettere avvisi di evacuazione per quasi due milioni di residenti. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha avvertito del rischio di frane e inondazioni nelle regioni a ovest del Paese a causa di un fronte stagionale che ha provocato forti rovesci temporaleschi. Nella prefettura di Yamaguchi un uomo è stato trovato morto all'interno di una macchina che era stata trascinata via da un fiume, ha riferito la polizia locale, mentre nella prefettura occidentale di Oita si sono perse le tracce di un uomo di 70 anni che viveva in una casa trovata distrutta da una frana.

Avvisi di evacuazione, comunque non vincolanti per la popolazione, sono stati emessi per circa 1,85 milioni di residenti in otto prefetture del Giappone occidentale, ha confermato l'Agenzia per la gestione dei disastri e degli incendi. In alcune zone della prefettura di Fukuoka circa 100 millimetri di pioggia si sono abbattuti sul territorio nel corso di una sola ora nella mattinata di sabato, aumentando il rischio di frane nell'intera regione del Kyushu. (ANSA).