Adhd, test progettati per fornire diagnosi più scientifiche

(ANSA) - SINGAPORE, 28 GIU - L'Adhd è un comune disturbo dello sviluppo neurologico che colpisce circa il 5% della popolazione mondiale con sintomi che variano dalla disattenzione all'iperattività. In linee generali, il medico decide se una persona è affetta dall'Adhd se risponde ai criteri elencati nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm-5).

La storia clinica della persona e punteggi su questionari standard sono gli altri elementi che contribuiscono alla valutazione del paziente in quanto mancano strumenti diagnostici oggettivi.

Ora un team dell'Istituto per l'innovazione e la tecnologia sanitaria (iHealthtech) dell'Università nazionale di Singapore ha ideato un protocollo per diagnosticare in modo piu scientifico il disturbo. ll processo prevede una scansione cerebrale a infrarossi, un test eye-tracker e un test continuo delle prestazioni, oltre a interviste cliniche standard e questionari di autovalutazione.

Il professor Ho, ricercatore principale del progetto ha affermato di aver notato un forte aumento del numero di adulti in cerca di aiuto professionale per l'Adhd, dopo la pandemia di Covid-19. "Utilizziamo la tecnologia di scansione cerebrale a infrarossi da sei anni e utilizziamo ancora il nostro servizio per diagnosticare la depressione, il disturbo borderline di personalità e la demenza, ma la nostra richiesta numero uno ora è l'Adhd per adulti", ha aggiunto in un'intervista con la stampa. (ANSA).