Un cinese fallisce 27 volte il test d'ingresso all'università

Teme che non riuscirà mai a realizzare il suo sogno Liang Shi, l'uomo di 56 anni che in Cina ha tentato per 27 volte di superare il "Gaokao" (l'esame d'ammissione all'Università), fallendo ogni volta.

Stando a quanto riportato dalla Cnn, Shi avrebbe sostenuto per la prima volta l'esame nel 1983. Ogni anno si ha la possibilità di ripetere il test, ma di volta in volta l'uomo non è mai riuscito a raggiungere il risultato minimo necessario.

Così, anche quest'anno è arrivata la 27° bocciatura, avendo totalizzato soltanto 428 punti su un totale di 750, insufficienti per l'ammissione.

Il Gaokao comprende quattro argomenti: cinese, matematica, inglese e scienze (fisica, chimica e biologia) o arti liberali (politica, storia e geografia). In una diretta social, Liang ha detto di non aver superato nessuna delle materie, andando male soprattutto nelle materie di arti cinesi e liberali.

Ora Shi non è più sicuro di voler continuare a insistere ancora per raggiungere il suo obiettivo: "Forse devo riflettere su me stesso", ha detto a Tianmu News, come ripreso dalla Bbc.

"Se l'anno prossimo parteciperò e fallirò ancora, rinuncerò al mio cognome", ha dichiarato invece in un'altra intervista.

