A Singapore un hub globale di ricerca e sviluppo

(ANSA) - SINGAPORE, 27 GIU - L'exchange di criptovalute Crypto.com creerà il suo primo laboratorio di innovazione globale incentrato sulla tecnologia blockchain, Web3 e intelligenza artificiale (AI) a Singapore.

In un comunicato, l'azienda con sede a Singapore afferma che il laboratorio sperimenterà attivamente tecnologie di frontiera, esplorerà nuove iniziative con partner strategici e hackathon e identificherà nuove applicazioni per blockchain, Web3 e AI.

Alla richiesta di dettagli sul team, Crypto.com ha affermato che "assumerà nelle aree di prodotto, design, ingegneria e scienza dei dati per i ruoli iniziali", ma non ha detto quanto grande si aspetta che sia il team iniziale, a quanto ammonta l'installazione o se ci sono già dei progetti in cantiere.

L'iniziativa è stata annunciata durante il Point Zero Forum in Svizzera, organizzato congiuntamente dalla segreteria di Stato svizzera per le finanze internazionali e da Elevandi, un ente senza scopo di lucro istituito dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) per aziende e responsabili politici per scambiare idee e approfondimenti nel settore fintech a Singapore e nel mondo.

La mossa arriva mentre le autorità statunitensi reprimono il settore, con la Securities and Exchange Commission che ha fatto causa agli exchange Binance e Coinbase, il che ha spinto le aziende con operazioni lì a cercare altrove la diversificazione.

(ANSA).