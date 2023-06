Cina: 4 arresti per l'esplosione in un ristorante con 31 morti

(ANSA) - PECHINO, 24 GIU - La polizia cinese ha arrestato quattro persone in relazione all'esplosione avvenuta mercoledì sera in un ristorante nella città di Yinchuan, nel nord-ovest del Paese, nella quale sono morte 31 persone. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

L'esplosione, che ha provocato anche il ferimento di 7 persone, è stata causata da una fuga di gas di petrolio liquefatto, secondo le autorità cinesi. L'incidente è avvenuto alla vigilia della Festa delle barche drago, una ricorrenza di tre giorni per la quale molti cinesi si riuniscono con familiari e amici. I quattro sospetti arrestati - il proprietario del ristorante, il manager e due azionisti - sono accusati di "aver provocato un grave incidente per negligenza", ed è in corso un'indagine penale, ha detto Xinhua. Anche le autorità locali hanno congelato i loro beni, insieme a quelli di altre 5 persone, ha aggiunto. (ANSA).