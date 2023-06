Singapore e Qatar firmano cinque memorandum d'intesa

(ANSA) - SINGAPORE, 22 GIU - La presidente di Singapore Halimah Jacob, che non si candiderà alle prossime elezioni, ha concluso oggi la sua ultima visita di Stato all'estero. La leader si è recata in Qatar per incontrare lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, il primo capo di Stato che lei ha ospitato a Singapore dopo aver assunto l'incarico nel 2017.

Nell'incontro, i due leader hanno firmato cinque memorandum d'intesa riguardanti - tra gli altri - l'energia e la sicurezza alimentare, sui quali hanno discusso i modi per rafforzare la cooperazione. Inoltre, hanno scambiato opinioni sugli sviluppi regionali e internazionali.

La presidente Jacob ha sottolineato che Singapore ha potuto imparare molto dall'esperienza del Qatar - che ha superato un periodo di sconvolgimenti, a livello regionale e internazionale - per garantire la sua sicurezza, in particolare nel cibo.

Nel 2017, quattro Paesi arabi hanno tagliato i rapporti diplomatici e commerciali con il Qatar, imponendo un blocco marittimo, terrestre e aereo. Di conseguenza, la nazione del Golfo ha dovuto diversificare le sue importazioni, anche di cibo. I Paesi hanno poi concordato nel gennaio 2021 di ristabilire i legami. (ANSA).